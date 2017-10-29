Иран продолжит производить баллистические ракеты - президент

Иран продолжит производить баллистические ракеты для своей обороны и не считает это нарушением международных соглашений.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения, пишет Reuters.

"Мы строили, строим и будем продолжать создавать ракеты, и это не нарушает международных соглашений", - заявил Роухани.

С таким заявлением он выступил после того, как Палата представителей США проголосовала за новые санкции против Ирана из-за разработки баллистических ракет. Законопроет должен одобрить Сенат и подписать президент США.

Иран отрицает попытки разрабатывать ядерное оружия и заявляет, что не планирует строить ядерные ракеты.

Также Роухани раскритиковал США за отказ Трампа официально подтвердить, что Тегеран не придерживается соглашения о ядерной программе Ирана.

Роухани призвал МАГАТЭ как можно скорее обнародовать отчет, который подтвердит "мирную природу ядерной программы Ирана", пишет DW.

Украинская правда