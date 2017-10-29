Боевики полгода не пускают ОБСЕ в поселок на границе с РФ

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Воскресенье, 29 октября 2017, 21:54

Боевики отказали патрулю миссии ОБСЕ в доступе к смт.Седово возле границы с Российской Федерацией.

Об этом говорится в отчете миссии, который размещен на сайте организации.

"Вооруженные мужчины на блокпосту в неподконтрольном правительству смт.Седово вблизи границы с РФ остановили патруль СММ и отказали наблюдателям в доступе", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ отметили, что патрули миссии не могут попасть в этот населенный пункт с апреля 2017 года.

 

Украинская правда 

Темы: Донбасс "ДНР" ОБСЕ
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