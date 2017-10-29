ОБСЕ: Взрывов на оккупированном Донбассе стало меньше

В Донецкой и Луганской областях миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима "тишины".

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном на сайте организации.

В частности в Донецкой области зафиксировано ориентировочно 130 взрывов против примерно 350, зафиксированных ранее.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали только 4 взрыва против 70.

Также миссия посетила постоянное место хранения вооружения "ЛНР", расположенное за пределами линий отвода, и снова констатировала там отсутствие 1 танка Т-64.

"В подконтрольных правительству районах патруль ОБСЕ видел 3 самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 152 мм) на грузовиках-платформах вблизи железнодорожной станции г.Бахмут, что является нарушением соответствующих линий отвода. Также наблюдатели видели 4 танка (Т-64), которые перевозили на грузовиках-платформах в юго-западном направлении северо-восточнее с. Нижнетеплое и 4 танка (Т-64) на 4 грузовиках, двигались в западном направлении северо-восточнее г.Счастье", - сообщили в миссии.

За линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения миссия ОБСЕ видела 35 танков (Т-64) на вагонах на железнодорожной станции в Бахмуте и 1 танк (Т-72) в колонне вблизи подконтрольного правительству с.Белая Гора.

Также команда Миссии посетила один пограничный район, не контролируемый правительством.

"Находясь в течение около получаса на пункте пропуска вблизи г.Новоазовск, наблюдатели видели, что из Украины выехали 2 транспортных средства и 1 грузовик", - сообщили в ОБСЕ.

Украинская правда