IRI: Только 18% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении
Всего 18% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованного в понедельник "Международным республиканским институтом" (International Republican Institute's (IRI), передает "Голос Америки".
Согласно результатам опроса, доля украинцев, которые чувствуют, что страна движется в верном направлении увеличилась на 5% по сравнению с апрелем 2017 года, и в июне составила 18%.
При этом, вероятно, часть украинцев видит больше оснований для оптимизма на местном уровне. Так, согласно опросу, 55% жителей Днепра считают, что их город движется в правильном направлении.
44% опрошенных также отметили, что имеют "теплые" чувства в отношении Европейского Союза - это самое больше число, зарегистрированное IRI с мая 2013 года.
58% украинцев имеют положительные чувства по отношению к Польше, 50% - по отношению к Литве, и 49% - по отношению к Германии.
Since visa-free travel @IRI_Polls poll finds increased favorable attitudes toward EU & member countries. https://t.co/nmi3aNQKtn #Ukraine pic.twitter.com/XgB4YScY7W— IRI (@IRIglobal) October 2, 2017
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