Главнокомандующий ВС Швеции посетил зону АТО

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Вторник, 3 октября 2017, 03:30

2 октября главнокомандующий ВС Швеции генерал Микаэль Бюден посетил зону АТО.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"2 октября начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Королевства Швеции генералом Микаэлем Бюденом посетили один из районов проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время визита обсуждались вопросы "активизации военно-политического диалога и уточнены перспективные направления и эффективные формы военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Швеции".

Муженко также проинформировал Бюдена, что пики нарушений боевиками режима тишины совпадают с переговорами в Минске.

Темы: АТО Швеция Генштаб
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