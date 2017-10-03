На вымогательстве в зоне АТО разоблачили четырех полицейских

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Вторник, 3 октября 2017, 04:36

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили на вымогательстве четырех полицейских в зоне проведения АТО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что двое оперуполномоченных и двое работников участковой полиции с применением физического насилия требовали от жителя Николаевки Донецкой области полторы тысячи долларов США. За эту сумму злоумышленники обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы совершенное изнасилование знакомой", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали полицейских вблизи опорного пункта при передаче мужчине материалов сфабрикованного против него уголовного дела.

Во время обысков в кабинетах злоумышленников сотрудники СБУ изъяли часть денег, полученных ранее от мужчины.

Полицейским объявлено о подозрении в преступлении по ч. 3 ст. 368 "Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение" УК Украины.

Темы: СБУ взятка
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