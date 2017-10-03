Белый дом: Сейчас не время вести переговоры с КНДР

США считают, что нынешняя ситуация не способствует дальнейшим попыткам установить мирный диалог с Северной Кореей.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в понедельник во время пресс-брифинга, передает "Укринформ".

"Мы дали четко понять, что сейчас не время вести переговоры (с Пхеньяном)", - отметила она.

По ее словам, единственная тема, по которой Вашингтон намерен продолжить общение, касается возвращения задержанных в КНДР граждан США.

"Кроме как по этому вопросу, пока не будет переговоров с Северной Кореей", - добавила Сандерс.

Отвечая на уточняющий вопрос, считает ли президент Дональд Трамп переговоры с северокорейским руководством напрасными, Сандерс отметила, что США в последнее время сосредотачиваются больше на дипломатическом давлении, чем на переговорах, поскольку КНДР не демонстрировала желания для диалога.

"Существует разница между переговорами и осуществлением дипломатического давления. Мы решительно продолжаем поддерживать дипломатическое давление на Северную Корею, что мы и делаем. Но сейчас не то время, чтобы просто общаться с Северной Кореей", - подчеркнула Сандерс.

Она добавила, что Вашингтон призвал всех союзников и партнеров сделать больше для изоляции северокорейского режима, чтобы заставить его изменить поведение.