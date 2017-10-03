В Крыму задержали украинца, находящегося в федеральном розыске

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Вторник, 3 октября 2017, 09:38

Российские пограничники задержали при попытке выехать из Крыма гражданина Украины, находящегося в федеральном розыске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Республике Крым.  

"Сотрудники Пограничного управления задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске, который имел намерение скрыться от российских следственных органов за рубежом", - говорится в сообщении.

Гражданина Украины, жителя Киева, 1987 года рождения задержали в пункте пропуска "Армянск" на севере Крымского полуострова.

По данным ФСБ, он является подсудимым по уголовному делу согласно ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и находится под подпиской о не выезде.

Кроме того, он был объявлен в розыск полицией Феодосии, которая подозревает его в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ.

В отношении подсудимого изменили меру пресечения на заключение под стражу.

По информации Погрануправления, с начала 2017 года пограничники при попытке пересечь государственную границу РФ задержали свыше 60 граждан, объявленных в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

Темы: Крым Росcия аннексия
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