Власти предлагали "Воле народа" два министерства

Группа "Воля народа" готова стать частью коалиции только публично.



О переговорах с властями по этому поводу говорится в материале "Украинской правды" "Организованные Партийные Группы-5 Золотая акция "Воля народа"".



В частности, заместитель председателя группы Степан Ивахив говорит о переговорах с представителями власти следующее:



"Я разговаривал с разными политическими лидерами в государстве, были разные предложения для того, чтобы мы были автоматически на подголосовке. На что мы вместе с Москаленко сказали:" Если мы нужны коалиции, мы готовы. Но мы готовы взять на себя ответственность только публично". Из-под прилавка под чью-то квоту людей мы давать не будем", – говорит Ивахив.



Сам глава группы Ярослав Москаленко также подтверждает, что такие разговоры о непубличном участии во власти были и продолжаются до сих пор, а также рассказал, как "Воле народа" предлагались два министерства.



"Нам по сегодняшний день предлагают: "Зайдите", "Возьмите министерство"и др. А я им говорю, что мы готовы – но только публично. Я с ними не раз говорил, давайте "Воля народа" зайдет в коалицию. Вы сможете в этом вопросе выдохнуть", – отмечает Москаленко.



"Мы официально скажем, что, например, министр АПК и экологии, которые нам предлагали – наши, и будем за них нести ответственность. Это для нас тоже своего рода мотивация и люстрация – мы покажем, что можем делать для страны", – уверяет он.

Подробнее о том, как образовалась "Воля народа", как она учится жить после смерти своего лидера Игоря Еремеева и какие шансы у группы официально стать частью "новой" власти читайте в материале Романа Романюка.



Валентина Романенко, УП