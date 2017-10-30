Волкер встретится с Сурковым в ноябре – росСМИ

455 просмотров
Понедельник, 30 октября 2017, 10:15

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков в первой половине ноября проведут очередной раунд переговоров.

Он состоится на нейтральной территории, сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на источники, близкие к организации переговоров.

По данным издания, стороны намерены обсудить российский проект резолюции ООН о размещении миротворческой миссии на Донбассе, а также реализацию Минских соглашений и работу минской контактной группы.

Решение о встрече было принято после внепланового визита Волкера в Украину, который состоялся 27 октября.

Переговоры договорились провести на нейтральной территории.

В Госдепартаменте США в ответ на запрос российского издания заявили, что на данный момент не готовы анонсировать поездку Волкера.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер готовит тезисы для резолюции СБ ООН по миротворческой миссии на Донбассе.

"Европейская правда"

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
"Конти" Колесникова покупает кондитерскую фабрику в России - СМИ
Хроника 30 октября. Украину пугают "свиной грипп" и декларации чиновников
ФБР подозревает, что Манафорт отмывал деньги для Януковича и ПР
У Матиоса расследуют нарушение правил караульной службы в в/ч в Одессе
Все новости
гастровкусы

Киевские рестораторы – о моде на монозаведения

психология

Первое свидание и 8 признаков, что на второе лучше не идти

Ядро нации

Проект "Ядро нации" от УП собрал для онкобольных детей 140 тысяч гривен