Боевики обстреливают два направления из пехотного вооружения

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Понедельник, 30 октября 2017, 18:12

С начала суток боевики 4 раза обстреляли из пехотного вооружения позиции украинской армии. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 30 октября 2017.

"Так, днем ​​наемники несколько часов били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Авдеевке и Троицкого, что на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

На Приморском направлении с этого же оружия российско-оккупационные группировки вели огонь в районе Марьинки и Водяного.

Около 13 часов боевики, несмотря на договоренности, обстреляли из 120-миллиметрового миномета жилые кварталы поселка Водяное. Там, по информации штаба, вообще нет позиций сил АТО.

Темы: Донбасс АТО война Росcия
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