МАУ откроет прямой рейс Киев-Торонто

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Понедельник, 30 октября 2017, 20:47

Летом 2018 авиакомпания "Международные авиалинии Украины" откроет прямой авиарейс по маршруту Киев-Торонто.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Я рад анонсировать, что с лета следующего года Киев и Онтарио станут еще ближе. Ведь украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" открывает регулярный авиарейс Киев-Торонто. Это будет существенно способствовать не только укреплению межчеловеческих контактов, но и откроет новые возможности для развития бизнеса, особенно в контексте вступления в силу 1 августа 2017 Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Соответствующее заявление глава правительства обнародовал во время встречи с главой правительства провинции Онтарио в Канаде Кэтлин Винн.

Как изветно, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 25 апреля следующего года запустит прямые регулярные рейсы по маршруту Киев - Копенгаген.

Темы: Украина Канада авиа
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