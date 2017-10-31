Сильной ветер оставил без света 94 населенных пункта

В результате порывов ветра в ночь 31 октября и срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 94 населенных пунктов в 7 областях.



Об этом по состоянию на 7 утра вторника сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



В Киевской области обесточило 27 н.п., в Житомирской – 19 н.п., в Сумской – 17 н.п., в Хмельницкой – 13 н.п., в Ивано-Франковской – 8 н.п., в Черновицкой – 7 н.п., в Днепропетровской – 3 н.п.



К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.