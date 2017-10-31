У Авакова обвиняют НАБУ в давлении

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Вторник, 31 октября 2017, 15:18

Министерство внутренних дел, возглавляемое Арсеном Аваковым, считает действия Национального бюро "политическими, а не юридически обоснованными".

Об этом говорится в сообщении, распространенном 31 октября на официальном сайте ведомства.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции", - заявляют в МВД.

"МВД констатирует, что в Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы", – говорится в сообщении.

"Поводом для новой волны информационной кампании о якобы злоупотреблений, допущенных во время процедуры закупки тактических рюкзаков для нужд АТО в 2015 году, стало проведение следственных действий в помещениях бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына главы ведомства", – заявляют в МВД.

В МВД напоминают результаты расследования уголовного производства, открытого 07.07.2015 о возможных многочисленных нарушениях во время процедуры закупки рюкзаков для нужд МВД.

В ведомстве Авакова отмечают, что во время ревизии досудебное следствие не получило доказательств, что поставки рюкзаков произошли не в полном объеме, вместо того, МВД предоставило НАБУ надлежащие доказательства добросовестного выполнения победителями торгов договоров по поставке рюкзаков.

"В течение всего времени работы в должности министра внутренних дел Украины, в отношении министра, членов его семьи и ближайших коллег распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию Арсена Авакова как политика и нивелирования мер, препринимаемых МВД для осовременивания и оздоровления правоохранительной и судебной системы и защиты государства от российской гибридной агрессии", – говорится в заявлении МВД.

По мнению Авакова, "за этим стоят определенные внешние и внутренние силы, намерением которых реставрация старой коррумпированной системы" крышевание "и" договорняков ".

Украинская правда

Темы: Аваков НАБУ
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