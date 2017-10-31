"Рюкзаки Авакова": суд ждет ходатайство Антикоррупционной прокуратуры

В Соломенский районный суд еще не поступили ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения фигурантам дела о закупке "рюкзаков Авакова".



Об этом сообщили в комментарии "Укринформу" в уголовной канцелярии Соломенского райсуда.



"В суд еще не поступили материалы, поэтому дело не назначено к рассмотрению", – сказала сотрудница суда.



При этом она добавила, что, скорее всего, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения фигурантам уголовного дела состоится в помещении суда по адресу: Вознесенский спуск, 10 б.



Это связано с тем, что в помещении суда по ул. Полковника Шутова, 1 пока нет работающих судей.

Как сообщалось, 31 октября НАБУ проводит обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.



Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.



Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.



Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин руководитель ИТ-компании "Turboseo" Владимир Литвин.