"Рюкзаки Авакова": суд ждет ходатайство Антикоррупционной прокуратуры

1974 просмотра
Вторник, 31 октября 2017, 17:30

В Соломенский районный суд еще не поступили ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения фигурантам дела о закупке "рюкзаков Авакова".

Об этом сообщили в комментарии "Укринформу" в уголовной канцелярии Соломенского райсуда.

"В суд еще не поступили материалы, поэтому дело не назначено к рассмотрению", – сказала сотрудница суда.

При этом она добавила, что, скорее всего, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения фигурантам уголовного дела состоится в помещении суда по адресу: Вознесенский спуск, 10 б.

Это связано с тем, что в помещении суда по ул. Полковника Шутова, 1 пока нет работающих судей.

Как сообщалось, 31 октября НАБУ проводит обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин руководитель ИТ-компании "Turboseo" Владимир Литвин.

Темы: Аваков
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Партия Левочкина надеется, что сына Авакова будут судить честно 31 октября 2017, 17:11
НАБУ задержало сына Авакова. Реакция соцсетей 31 октября 2017, 16:11
В НАБУ подтвердили задержание 3 человек по делу о "рюкзаках Авакова" 31 октября 2017, 15:30
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Сына Авакова привезли в НАБУ
Украина поднялась на 4 пункта в рейтинге Doing Business-2018
В НАБУ подтвердили задержание 3 человек по делу о "рюкзаках Авакова"
У Авакова обвиняют НАБУ в давлении
Все новости
Хэллоуин в космосе

Страшные звуки с Сатурна и Юпитера от NASA

made in Ukraine

Теплые пижамы от украинских брендов

психология

Первое свидание и 8 признаков, что на второе лучше не идти