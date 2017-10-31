Задержана подозреваемая в убийстве полковника СБУ в Мариуполе

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Вторник, 31 октября 2017, 20:02
СБУ

Служба безопасности задержала в Одессе женщину, которую подозревают в совершении подрыва машины полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе Донецкой области в марте этого года.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге во вторник вечером.

Он рассказал, что в Одессе задержали жительницу Донецка Прасолову Юлию Владимировну. Во время брифинга Грицак показал видео, на котором видно, как женщина закладывает взрывчатку в автомобиль полковника СБУ.

За свою работу она получила 15 тысяч долларов.

"По данному факту СБУ расследовала производство по части 3 статьи 58 УК "Совершение терористистичного акта". Следствием проведен большой объем работы, в результате которого лицо, нами подозреваемое в совершении этого террористического акта сегодня задержано в городе Одесса. Туда этот человек прибыла, чтобы получить биометрический паспорт", - рассказал глава СБУ.

Грицак добавил, что подозреваемая входила в "центр спецопераций под эгидой" МГБ ДНР". По информации председателя СБУ, "центр" координируется и финансируется спецслужбами РФ, а возглавляет его Евдокимов Василий Викторович, с позывным "Ленин".

Сейчас продолжаются следственные действия по статье 208 Уголовно-Процессуального кодекса.

Как известно, взрыв автомобиля, в котором находился Хараберюш, произошел 31 марта в Центральном районе Мариуполя на пересечении просп.Металлургов и ул.Кафайской. Сам Хараберюш, который занимал должность заместителя начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ, погиб на месте.

Темы: СБУ убийство Мариуполь
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