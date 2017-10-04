Гройсман считает "примитивными" противников пенсионной реформы

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Среда, 4 октября 2017, 11:52

Премьер-министр Владимир Гройсман не понимает, почему некоторые народные депутаты не поддержали пенсионную реформу.

"Я не понимаю всех тех, кто вчера не голосовал за пенсионную реформу. Я не понимаю", – сказал он на заседании Кабинета министров 4 октября.

"Я понимаю 288 народных депутатов, которые позаботились о том, чтобы наработанная нами реформа стала реальностью. Как будут смотреть в глаза политиканы, которые даже тогда, когда надо было бы стать на горло своим популистским амбициям и поддержать решение для людей, не смогли этого сделать – показали свою примитивность, несостоятельность и неспособность принимать государственные решения?", – добавил премьер.

"Я считаю, что наш долг сегодня – чтобы каждый гражданин Украины знал, кто не способен принимать решения во имя людей и во имя государства", – сказал он.

Гройсман напомнил, что с 1 января повысили минимальную зарплату, теперь принято решение о пенсионной реформе – и уже с октября пенсионеры получат больше и не будут платить налог.

По словам премьера, теперь нужно двигаться дальше, нужны изменения во всех сферах – "капитальный ремонт".

Так, прирост ВВП можно удвоить путем принятия правильных решений, сказал Гройсман.

"Я рассчитываю на то, что этой осенью мы с парламентом и президентом совместно сможем принять ряд мотивирующих законов, которые наше правительство берется реализовать – и обеспечивать соответствующее экономический рост", – заявил он.

Гройсман также отметил, что долгие годы все возможности политики "спускали в популистскую трубу".

Как известно, 3 октября Верховная Рада 288 голосами "за" приняла правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по повышению пенсий".

В итоге, с 1 октября прожиточный минимум для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1452 гривны, а не 1312, как до этого.

Для 5,6 млн пенсионеров пенсии в среднем увеличат на 692 грн.

На 45% (с 949 грн до 1373 грн) вырастут выплаты для инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров, не имеющих полного стажа, и лиц, не имеющих права на пенсию.

Для 600 тысяч пенсионеров отменяют 15% ограничения выплаты пенсий.

Для 104 тысяч женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет, отменяют уменьшение размера пенсий.

С 2019 года индексация пенсий будет происходить автоматически.

Алена Рощенко, УП

Темы: пенсии законодательство Гройсман Верховная Рада
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