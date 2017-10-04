Глава Минфина обвинил Луценко в политическом давлении

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Среда, 4 октября 2017, 11:54

Министр финансов Александр Данилюк назвал попытками политического давления заявление генпрокурора Юрия Луценко о возможной вине Минфина во взрывах в Калиновке.

Об этом министр сказал в среду перед началом заседания Кабинета министров, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что это попытка политического давления… Министерство финансов полностью профинансировало все запросы Министерства обороны и сделало это вовремя", - заявил он.

"На меня давить в ходе бюджетного процесса… это не работает", - добавил Данилюк.

Как сообщалось, 3 октября Луценко заявил, что следствие по делу о взрывах на складах с боеприпасами в Калиновке изучает также версию служебной халатности Министерства финансов при выделении средств на содержание арсенала.

Темы: Минфин Луценко Генпрокуратура
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