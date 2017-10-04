Оккупанты в Крыму продлили арест фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир"

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Среда, 4 октября 2017, 13:09

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" оставил под стражей еще на 2 месяца политзаключенного по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир" Рефата Алимова.

Об этом сообщает в Facebook "Крымская солидарность".

Приговор был оглашен в среду, 4 октября.

В здание "суда" были допущены только двое адвокатов. Все пришедшие поддержать незаконно арестованных родные и знакомые "традиционно стоят на улице в связи с "мерами по безопасности".

 
Рефат Алимов

Отмечается, что вход с обратной стороны здания "суда", через который доставляют и заводят заключенных перекрыт пленкой.

"По всей видимости, чтобы лишить детей заключенных и самих политзаключенных этой единственной возможности увидеть друг друга. Вместе со справедливостью российская Фемида, вероятно, теряет и все остальные человеческие качества", - говорится в сообщении.

По словам одного из адвокатов - Эдема Семедляева, который вышел к родственникам сообщить результаты заседания, арест продлен до 9 декабря. Он отметил, что "суд" уже в который раз озвучил одни и те же основания содержания под стражей – "может скрыться, повлиять на свидетелей, угрожает им, на территории Украины признан политическим заключенным и обвиняется в особо тяжком преступлении".

9 сентября стало известно, что незаконно осужденный в РФ по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчанин Руслан Зейтуллаев этапирован в исправительную колонию в российской республике Башкортостан.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

МИД Украины выразил категорический протест и возмущение в связи с очередной волной политических репрессий и нарушений прав человека со стороны Кремля в отношении граждан Украины.

Украинская правда

Темы: Крым крымские татары политзаключенные арест
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