Боевики немного снизили активность, но бьют из минометов - штаб АТО
После активизации 3 октября в среду количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе несколько уменьшилось.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 4 октября.
"Вместе с тем, враг и в дальнейшем не прекращает применять минометы. Так, около 3 ночи оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра по нашим позициям в районе Гнутово, что на приморском направлении. Также под огнем из гранатометов и стрелкового оружия противника, в среду днем оказались укрепления украинский армии возле Красногоровки", - сообщает штаб.
На донецком направлении боевики из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции сил АТО возле Зайцево. А автоматические гранатометы противник применял на подступах к Опытному.
"В ответ на почти каждую провокацию украинские военные открывали жесткий ответный огонь на подавление вооруженной активности врага", – говорится в сообщении.
С полуночи потерь среди украинских бойцов нет.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.