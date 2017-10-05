Порошенко одобрит пенсионную реформу уже на этой неделе – Гройсман

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Четверг, 5 октября 2017, 11:29

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что президент Петр Порошенко намерен подписать закон о пенсионной реформе до 9 октября.

Об этом он сказал в четверг на селекторном совещании по вопросам внедрения пенсионной реформы, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент до понедельника подпишет закон (о пенсионной реформе – ред.)", - заявил премьер.

Гройсман отметил, что сейчас закон находится в Верховной Раде и будет скоро подан на подпись спикеру Андрею Парубию, после этого - президенту.

Как сообщалось, 3 октября украинский парламент принял правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий", поддержав тем самым так называемую пенсионную реформу в Украине.

Проект закона предусматривает, что прожиточный минимум для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1 452 гривни, а не 1 312, как сейчас.

Темы: пенсии реформы законодательство Порошенко Гройсман
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