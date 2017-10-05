В России секретные расходы на безопасность достигнут максимума

287 просмотров
Четверг, 5 октября 2017, 13:50

В Госбюджете России на 2018 год будет засекречено почти 3 триллиона рублей, что составляет почти 52 миллиарда долларов, закрытые расходы на спецслужбы увеличатся.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на федеральный проект.

Секретная часть российского бюджета в следующем году останется на уровне 17,6% от общих расходов, но внутри нее могут произойти заметные изменения, следует из федерального проекта.

Закрытые расходы по "Нацбезопасности" возрастут на 154 млрд рубля, около 26 миллиардов долларов. Это связано с увеличением секретной части подраздела "Другие вопросы в области нацбезопасности и правоохранительной деятельности", который сам по себе менее прозрачен, чем остальные.

 
 

Доля закрытых расходов по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" увеличится до 38,3%. Это максимум с 2007 года. При этом будут сокращены секретные части "гражданских" разделов — "Общегосударственные вопросы" и "Национальная экономика".

Темы: Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Рада призывает бойкотировать 100-летие октябрьской революции 5 октября 2017, 13:18
РФ пока не подтвердила встречу по задержанным пограничникам Украины 5 октября 2017, 12:47
ЕС опровергает пропаганду РФ о "геноциде русских" и "нацистском режиме" в Украине 5 октября 2017, 12:44
powered by lun.ua
Главные новости
В Киеве разбили корову под офисом Балашова
В Киеве на Майдане разбили памятник героям Небесной сотни
Порошенко исправил и снова подал Раде отклоненный закон о Донбассе
Комитет забраковал один из законов по Донбассу и идею с "Минском"
Все новости
схемы

Отмываете деньги? Нацбанк идет к вам!

музыка

Главные концерты октября в традиционном обзоре БЖ

интервью

Нейрохирург Генри Марш: Врач больше не является священником Библии, которую умеет читать только он