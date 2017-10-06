Скандальный президент ПАСЕ Аграмунт подал в отставку

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Пятница, 6 октября 2017, 14:38

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к Асаду на российском правительственном самолете, подал в отставку.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев, обнародовав заявление об отставке Аграмунта, сообщает "Европейская правда".

"Решил не ждать финального голосования в Ассамблее, запланированного на понедельник. Сослался на состояние здоровья. Поздравляю всех причастных, это наша общая победа!" - написал глава украинской делегации.

Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт в своем первом заявлении после того, как в ПАСЕ инициировали его отставку, заявил, что стал "жертвой из-за своего желания к диалогу" и что кампанию против него возглавили украинцы.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт также заявил, что принятые в ПАСЕ новые правила процедуры его отставки являются "незаконными и нечестными".

Подробнее о ситуации читайте в статье "Аграмунта по осени снимают: все детали и сценарии скандала с пророссийским президентом ПАСЕ".

Темы: ПАСЕ
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