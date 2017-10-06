В Карпатах достроили Бескидский тоннель
На Закарпатье завершили строительство нового Бескидского тоннеля.
Об этом в Twitter сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
"Тоннель построен! Сейчас строим пути на подходах. В конце октября начинаем путевые работы внутри", - написал он.
Тунель збудовано!Зараз будуємо колії на підходах. Наприкінці жовтня починаємо колійні роботи всередині. І до весни)https://t.co/kCjeAwnzZ3— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) October 6, 2017
Об этом также сообщает строительная ассоциация "Интербудмонтаж", которая строила тоннель.
Длина тоннеля составляет 1764,5 м, с порталами 1822 м.
Как известно, в июле "Укзализныця" сообщала, что работы по строительству Бескидского тоннеля планируется завершить 6 ноября 2017 года.
Строительство нового Бескидского тоннеля начали 29 октября 2013 года и планируют завершить во втором квартале 2018 года.
Первый этап строительства тоннеля был завершен в январе 2016 года.
В конце декабря 2013 года Кабинет министров одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка в размере 55 миллиона евро на строительство Бескидского тоннеля.
Сооружение двухпутного Бескидского тоннеля идет нагорном перевале в Карпатах, на перегоне Бескид – Скотарское.
Для Украины Бескидский тоннель имеет стратегическое значение, поскольку по этому маршруту перевозятся грузы к западной границе страны, а также более 60% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.
Он также является вторым по длине после Лутугинского железнодорожным тоннелем в Украине.
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