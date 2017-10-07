В Одесской области горит национальный природный парк

416 просмотров
Суббота, 7 октября 2017, 01:56

Вечером 6 октября в Нижнеднестровском национальном природном парке Одесской области произошел пожар.

Об этом директор национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, поджег был умышленный.

"Произошло одновременное воспламенение в 8 точках тростниковых зарослей в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка. Направляясь в сторону Одессы я с автотрассы Одесса-Рени заметил возгорание вначале в зоне северного берега Днестровского лимана. Туда можно попасть только на катере. Проехав через два пограничных поста я заметил еще два возгорания национального парка в зоне г. Беляевка", - отметил он.

Русев сообщил, что в это время в заповедных плавнях Днестра еще кипит жизнь и много мигрирующих птиц. 

Темы: Одесская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Из-за пожара на базе "Виктория" проводят обыски в 14 компаниях 3 октября 2017, 17:03
Суд отдал на поруки воспитательницу детского лагеря "Виктория" 28 сентября 2017, 12:27
Главному пенитенциарщику юга объявили подозрение в пытках заключенных 15 сентября 2017, 12:11
powered by lun.ua
Главные новости
За время АТО на Донбассе погибли 69 пограничников
Главные экономические новости дня - за 60 секунд
Главные новости дня – за 60 секунд
СМИ: Из-под Кабмина угнали автомобиль с документами на имя Грановского
Все новости
кино

5 премьер октября, которые советуем не пропустить

куда пойти

Афиша событий на 6-8 октября

спорт

А как вы бежали свой первый марафон? Истории и советы бегунов