9 октября в центре Киева запретят движение транспорта

9 октября в центре Киева будет запрещено движение транспорта из-за проведения на стадионе "Олимпийский" футбольного матча между сборными Украины и Хорватии.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Так, в этот день будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Казимира Малевича (от ул. Ковпака до ул. Ивана Федорова) и на ул. Николая Гринченко (от ул. Ивана Федорова до ул. Кировоградской) с 06:00 9 октября до 1:00 10 октября.

Также будет введен запрет остановки и стоянки транспортных средств на ул. Эспланадной от ул. Бассейной до ул. Саксаганского с 6:00 9 октября в 1:00 10 октября.

Кроме того будет запрещено движение всех видов транспорта на время проведения марша болельщиков сборной Хорватии по маршруту: ул. Ивана Федорова, 10 - ул. Большая Васильковская - ул. Деловая - ул. Эспланадная - ГП НСК "Олимпийский".

С 18:00 9 октября до 01:00 10 октября будет запрещено движение транспортных средств (кроме пассажирского транспорта) по ул. Эспланадной от ул. Бассейной до ул. Саксаганского.

Также будет запрещено движения всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Украины по маршруту: бульвар Тараса Шевченко, 13 (парк имени Тараса Шевченко) - бульвар Тараса Шевченко - ул. Крещатик - Бессарабская площадь - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ГП НСК "Олимпийский".