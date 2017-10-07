АТО: Боевики ранили одного украинского военного

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Суббота, 7 октября 2017, 12:59

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки потерь среди украинских военных нет, один боец ​​получил ранения во время обстрела в Верхнеторецком.

Об этом 7 октября сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

На луганском направлении в Крымском боевики совершили 2 обстрела украинских позиций, один из них продолжался почти 2 часа. Силы АТО открывали огонь в ответ. Еще один обстрел произошел в н.п. Золотое.

В направлении Донецка оккупанты вели обстрелы в Верхнеторецком, Авдеевке и на позициях "шахта Бутовка", тяжелое вооружение не применяли.

На мариупольском направлении стреляли в районе н.п. Водяное и Широкино, где боевики применили миномет.

Украинская правда

Темы: АТО жертвы
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