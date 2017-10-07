Во Львове сорвали концерт Бабкина из-за выступлений в РФ

Во Львове активисты сорвали концерт украинского артиста Сергея Бабкина из-за его выступлений в России после аннексии Крыма.

Об срыве концерта сообщил "24tv.ua".

Как пишет издание, активисты заблокировали вход в здание, где должен был состояться концерт и требовали, чтобы артист заявил, что Россия является страной-агрессором.

"Между тем люди, которые пришли с билетами на концерт, попытались прорваться внутрь. Люди, блокирующие вход, начали их отталкивать. Здесь вмешалась полиция. Поэтому в результате между полицией и активистами начались схватки", - говорится в сообщении.

Впоследствии организаторы заявили, что выступление отменено, а деньги за билеты вернут 9 октября.

Сам же Бабкин опубликовал в Instagram видеообращение к своим поклонникам.

"Я патриот своей страны. Я люблю свою страну. Я стараюсь для своей страны и для своих людей. Те, кто знают меня, знают, что я далек от политики. Они знают, что я говорю со сцены, говорю своими песнями", – сказал музыкант.

A post shared by Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) on Oct 7, 2017 at 10:01am PDT

"Мне очень жаль, что те люди, которые запрещают нам проводить концерт, считают, что их позиция выше, чем ваша. Они называются "свободой", однако не дают эту свободу", - добавил он.

Ранее член организации ОУН Олег Окопский в Facebook написал, что концерт срывают из-за выступлений Бабкина в России после аннексии Крыма.