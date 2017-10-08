Кубив получил 44 тысячи гривен зарплаты за сентябрь

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Воскресенье, 8 октября 2017, 09:33

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив за сентябрь получил 44 тысячи гривен зарплаты, его заместители - от 60,2 до 92,2 тысяч гривен.

Об этом сообщил секретариат Кабмина в ответ на запрос "Українських новин".

Заработная плата Кубива за прошлый месяц составлена из должностного оклада - 13,7 тыс. грн, надбавки за выслугу лет - 4,1 тыс. грн, надбавки за интенсивность труда - 11,6 тыс. грн, индексации - 279 грн, а также командировочных - 10,5 тыс. грн.

При этом с первого вице-премьер-министра взыскали 8,5 тыс. грн налогов.

Для сравнения в декабря 2016 года Кубив получил зарплату в размере 46,1 тыс. грн, за январь - 43,6 тыс. грн, февраль - 43,6 тыс. грн, за март и апрель - 43,5 тыс. грн, за май - 43,6 тыс. грн, за июнь - 43,8 тыс. грн, за июль - 44 тыс. грн, за август - 42,9 тыс. грн.

Кроме того, зарплата первого заместителя министра экономразвития и торговли Максима Нефедова составляла 92,3 тыс. грн, заместителей Юрия Бровченко - 92,4 тыс. грн, Михаила Титарчука - 76,5 тыс. грн, Натальи Никольской - 60,2 тыс. грн, а госсекретаря Алексея Перевезенцева - 81,7 тыс. грн.

Как известно, Кубив задекларировал 1 млн грн доходов за 2013 год, 651,7 тыс. грн - за 2014 год, 183 тыс. грн - 2015 год и 709,7 тыс. грн - за 2016 год.

Темы: Кабинет министров зарплаты
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