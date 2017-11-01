Каськив говорит, что заплатил государству ущерб и пойдет в суд

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Среда, 1 ноября 2017, 14:08

Экстрадированный из Панамы экс-глава Госкоминвестпроекта Владислав Каськив заявляет, что сам просил Панаму отпустить его в Украину, а теперь будет защищать свои интересы в суде.

Соответствующий комментарий он опубликовал в среду в Facebook.

"Хочу подтвердить сообщение генерального прокурора Юрия Луценко. Я действительно добровольно вернулся в Украину", – пишет Каськив.

Он отмечает, что я обратился в Республику Панама с просьбой дать согласие добровольно приехать в Украину еще 18 сентября.

"27 октября Верховный Суд Панамы удовлетворил мою просьбу, зафиксировав безотзывной международные гарантии Украины не выдвигать дополнительных обвинений", - заявляет Каськив.

Он объясняет, что решил возместить убытки государству, независимо от окончательного решения суда, "чтобы прекратить спекуляции".

"По этим же причинам решил самостоятельно оплатить перелет. Сегодня я вернулся в Украину. Моя позиция простая – буду доказывать свою правоту в суде", – пишет Каськив.

Он отметил, что его возвращение "состоялось в полном соответствии с предусмотренными международным законодательством и законами Украины процедур, учитывая его добровольный характер".

1 ноября стало известно об экстрадиции из Панамы экс-главы Госкоминвестпроекта Владислава Каськива.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, теперь в течение 5 дней Каськив должен заплатить залог 160 тысяч.

Как известно, Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

Украинская правда

Темы: Каськив
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