В Европе заметили радиоактивное облако, которое могло прилететь из России

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Пятница, 10 ноября 2017, 13:02

Французские исследователи заявили о радиоактивном облаке, которое прошло над странами Европы, и могло возникнуть из-за утечки рутения-106 на территории России или Казахстана.

Об этом сообщил Французский институт ядерной безопасности IRSN со ссылкой на результаты измерений радиоактивного фона, проведенные исследовательскими институтами нескольких других стран, передает Reuters.

Отмечается, что облако с высоким уровнем рутения-106, радионуклида, который образуется в результате распада атомов в ядерном реакторе, ученые заметили над странами Европы в последние дни сентября.

Ученые отметили, что естественным путем рутений не возникает.

"Результаты измерений из европейских станций, переданные в институт, начиная с третьего октября, подтвердили наличие рутения-106 в атмосфере большинства европейских стран", - сообщили в IRSN.

Там добавили, что радиоактивное облако не нанесло вреда для здоровья людей и окружающей среды в Европе. Но уточняют, если бы такое произошло во Франции, пришлось бы эвакуировать население в радиусе нескольких километров от места выброса.

В IRSN считают, что инцидент мог случиться на атомной электростанции или в центре радиоактивной медицины в зоне южнее Уральских гор, то есть на территории России или Казахстана.

В издании уточнили, что исследователям Россия отрицала, что утечка могла произойти на ее территории. А само агентство не получило комментариев от министерств чрезвычайных ситуаций Казахстана и России.

Украинская правда
Темы: Европа Росcия Казахстан чрезвычайное происшествие
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