В Киеве неизвестный набросился с молотком на заместителя председателя правления ОАО

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Пятница, 10 ноября 2017, 23:20

В столице мужчина подбежал к заместителю председателя правления ОАО и набросился на него с молотком.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Предварительно установлено, что заместитель председателя правления одного из ОАО вышел из помещения и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком. Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, а затем ранил злоумышленника в ногу" , - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Саксаганского в Печерском районе. На месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавшего забрала "скорая".

Темы: Киев полиция
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