Сообщение о минировании 10 аэропортов были из соседнего государства - полиция

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Суббота, 11 ноября 2017, 12:38

В Нацполиции установили, что сообщение о минировании 10 аэропортов Украины в пятницу были из соседнего государства.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Вчера в полицию поступило 11 анонимных сообщений о заминировании аэропортов и одного развлекательного заведения. Во всех случаях объекты были тщательно проверены, взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. Установлено, что звонки поступали из соседнего государства и реальной угрозы не представляли", - говорится в сообщении.

По этим фактам открыты уголовные производство по ч.1 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.

Как известно, в пятницу десять аэропортов Украины получили сообщение о минировании.

Украинская правда

Темы: полиция аэропорт
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