Яценюк обратился к Порошенко: Мы успеем изменить Конституцию

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк обратился к президенту с предложением изменить Конституцию.

Об этом он заявил на съезде НФ в субботу.

"Я обращаюсь к нашим партнерам БПП, я обращаюсь лично к Петру Алексеевичу, мы можем это сделать до следующих очередных выборов", - заявил Яценюк.

По его словам, он не ведет речь об отмене всеобщих выборов президента и избрании его в парламенте.

"Президент есть и будет. И народ будет выходить и решать, кто им будет", - сказал лидер НФ.

"Но президент - это отдельный институт. Он не относится ни к исполнительной, ни к законодательной, ни к судебной ветви власти. И он, как арбитр, должен эффективно функционировать со всеми функциями, которые позволят ему быть гарантом Конституции и главнокомандующим", - добавил Яценюк.

По его словам, Украина должна разделить функции премьера и президента по европейскому образцу и "стать настоящей парламентско-президентской республикой".

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Как сообщил Яценюк ранее, "Народный фронт" примет участие в парламентских и президентских выборах.

Также бывший премьер поблагодарил президента Петра Порошенко "за опыт" 2016 года.

Роман Романюк, УП