Погода: В Карпатах - сильные дожди и мокрый снег

177 просмотров
Суббота, 11 ноября 2017, 17:50

В воскресенье на Закарпатье ожидаются сильные дожди, в горах - сильный мокрый снег.

Как сообщили в Укргидрометцентре, местами возможны порывы ветра 17-22 м/с.

"12-13 ноября в результате дождей на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - отмечается в сообщении.

По данным синоптиков, в воскресенье в большинстве областей Украины - дожди, облачно, ночью от 1-3 на западе и в центре до 3-6 градусов тепла на востоке. На юге ночью 5-7 тепла, в Крыму +7...+9.

Днем на Закарпатье, в Черновицкой и Винницкой областях +7...+9, в других регионах +5...+7. На востоке днем ​​от +6 до +10 градусов, в южных областях и Крыму +12...+15.

11 ноября на территории Украины объявлено штормовое предупреждение.

 

Украинская правда 

Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Погода на уикенд: украинцев согреет влажный воздух из Европы 10 ноября 2017, 13:37
Погода на пятницу: туман и дожди 10 ноября 2017, 07:10
Погода на понедельник: облачно, без дождей 6 ноября 2017, 07:31
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Полиция открыла уголовное производство на заявление свекрови Корчак
"Народный фронт" определится с кандидатом в президенты в 2018-м
Яценюк обратился к Порошенко: Мы успеем изменить Конституцию
Турчинов: РФ стягивает силы, которые хотят "перекрасить" под миротворцев
Все новости
киев

Пропускать автомобили на Труханов остров будет “умный” шлагбаум

видео УП

Как на Черниговщине живут Москали

ядро нации

Богдан Гаврилишин. Лекции-размышления