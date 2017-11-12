АТО: Один боец ранен возле Зайцево

В зоне проведения АТО в результате обстрелов боевиков возле Зайцево ранения получил один боец ​​ВСУ.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

В течение суток боевики осуществили 18 прицельных обстрелов позиций сил АТО, ВСУ 11 раз открывали огонь.

На луганском направлении НВФ вели огонь в районе Майского и Зайцево, возле н.п. Луганское, Новоалександровка, Майорск, Лозовое, Екатериновка и Новолуганское зафиксированы обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Из вооружения БМП противник вел обстрел по силам АТО в районе Попасной.

На приморском направлении зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов, в т.ч. из 120-и 82-мм минометов - вблизи Песков. Обстрелы также велись в районе н.п. Широкино и Водяное.

Зафиксированы также обстрелы из 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2, станковых и ручных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новоселовки Второй и Старогнатовки.

Украинская правда