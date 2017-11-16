В Сенате США заявили об изменении политики по предоставлению оружия Украине

Администрация США приближается к изменению политики в отношении предоставления Украине оборонительного оружия.

Об этом заявил сенатор-республиканец Джим Ингофф, передает "Голос Америки".

"В предыдущей президентской администрации США не планировали отправлять Украине оборонительные вооружения, сейчас это меняется", - заявил Ингофф в обращении к претенденту на должность заместителя по вопросам политика министра обороны США Джону Руду.

Сенатор подчеркнул, что поддерживает предоставление Украине оборонительного вооружения.

"Я считаю, что важно поддержать Украину перед лицом агрессии России. Прошлой осенью я посетил Киев в составе торговой делегации США, и имел возможность встретиться с президентом Украины, министром обороны, советником по национальной безопасности и другими", - рассказал Ингофф.

По его словам, он понял, что украинцы ведут сложный бой с русскими, которые нарушили суверенитет Украины.

"Я считаю, что важно направить президенту Путину и другим сигнал, что мы готовы поддержать украинцев в этом вопросе. Потому что я убежден, что президент Путин иногда считает, что Запад проявляет слабость", - подчеркнул Ингофф.