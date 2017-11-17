Аваков объяснил, почему полиция часто останавливает авто на "бляхах"

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в стране, которая воюет, необходимо останавливать и проверять машины на иностранных номерах.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на его выступление в эфире программы "Право на власть".

"Как министр внутренних дел я должен гарантировать функцию безопасности, поэтому я и говорю, что больший контроль даст большую безопасность, но вместе с вами я выступаю за то, чтобы права не нарушали", - отметил глава министерства.

По его словам, вопрос автомобилей с иностранной регистрацией требует немедленного урегулирования, чтобы не завозили "весь хлам, который есть", но также не было жесткого фискального давления.

Он предложил бороться с людьми, которые завозят автомобили под видом транзита, а на самом деле оставляют их здесь навсегда.

"Как обеспечить этот процесс - это вопрос к фискальной службе, которая должна предложить соответствующие механизмы", - сказал министр.

Как сообщалось, Кабмин предложил ставить на учет без изменения регистрационных документов и номерных знаков страны их регистрации транспортные средства, временно ввезенные в Украину более чем на 90 дней.

Однако, как отмечают эксперты, выполнить эту процедуру может оказаться сложно для 90% тех, кто ездит на нерастаможенных автомобилях.