Аваков объяснил, почему полиция часто останавливает авто на "бляхах"

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Пятница, 17 ноября 2017, 12:49

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в стране, которая воюет, необходимо останавливать и проверять машины на иностранных номерах.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на его выступление в эфире программы "Право на власть".

"Как министр внутренних дел я должен гарантировать функцию безопасности, поэтому я и говорю, что больший контроль даст большую безопасность, но вместе с вами я выступаю за то, чтобы права не нарушали", - отметил глава министерства.

По его словам, вопрос автомобилей с иностранной регистрацией требует немедленного урегулирования, чтобы не завозили "весь хлам, который есть", но также не было жесткого фискального давления.

Он предложил бороться с людьми, которые завозят автомобили под видом транзита, а на самом деле оставляют их здесь навсегда.

"Как обеспечить этот процесс - это вопрос к фискальной службе, которая должна предложить соответствующие механизмы", - сказал министр.

Как сообщалось, Кабмин предложил ставить на учет без изменения регистрационных документов и номерных знаков страны их регистрации транспортные средства, временно ввезенные в Украину более чем на 90 дней.

Однако, как отмечают эксперты, выполнить эту процедуру может оказаться сложно для 90% тех, кто ездит на нерастаможенных автомобилях.

Украинская правда
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