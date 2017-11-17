Луценко о "пленках Сытника": Поражает реакция журналисток на "клубничку"

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что расследование по делу о возможном разглашение данных следствия, в котором фигурирует директор НАБУ Артем Сытник "будет объективным".



Об этом он сказал журналистам в Киеве в пятницу.



"Хочу сразу заявить, что у нас нет производства против Сытника. Зарегистрировано производство по факту возможного разглашения секретных документов, о чем сделала соответствующее заявление народный депутат, а затем и лицо, считающее себя потерпевшей", – заявил он.



"На пленках (аудиозаписи, которые фигурируют в деле -ред.), лицо, похожее на господина Сытника, перед рядом журналистов демонстрирует материалы, полученные в ходе санкционированного судом прослушивания одной женщины. Меня больше всего поразило не это, а подленький смех журналисток, которые реагировали на озвученную "клубничку", - сказал Луценко.



По его словам, об обвинении речь пока не идет: "зарегистрировано заявление, будут проведены соответствующие следственные действия, все будет объективно".



"Если подтвердится, что этот документ имел статус секретности, а этот человек принадлежит к правоохранительным органам, конечно, у него будут проблемы с законом. Но пока - все это лишь предположения", – отметил Луценко.



На вопрос журналистов, означает ли ряд взаимно возбужденных дел и обвинений наличие "войны между правоохранительными и антикоррупционных органами", генпрокурор признал, что признаки конфликта есть.



"Мне кажется, происходит дестабилизация слаженной работы всей правоохранительной структуры", – говорит руководитель ГПУ.



В этом ключе Луценко заявил, что поддерживает решение двух профильных комитетов парламента о созыве экстренного закрытого заседания антикоррупционного и правоохранительного комитетов Верховной Рады в ближайшее время.



"Заслушать отчет НАБУ, САП, ГПУ, СБУ, при необходимости - МВД, хотя они сейчас не втянуты в этот конфликт, и прекратить персональную защиту мундира путем возбуждения дел в ответ", – сказал генпрокурор, выразив надежду, что удастся направить усилия на борьбу с коррупцией , а не на междоусобные конфликты.



"Совместная работа, а не личные войны", – резюмировал Луценко.

16 ноября стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия.

Сообщалось, что Сытника могут вызвать на допрос уже 17 ноября.

В то же время сам директор НАБУ, по данным УП, находится в командировке в Португалии.

Отмечалось, ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.

17 ноября стало известно, что ГПУ открыла уголовное производство в отношении директора НАБУ по обращению депутата от "Народного фронта" Елены Масориной и гражданской жены в прошлом военного прокурора сил АТО Константина Кулика Ирины Нимец.