Массовое "минирование" в Киеве: взрывоопасных веществ не обнаружили

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Пятница, 17 ноября 2017, 19:11

Полиция проверила объекты, которые якобы заминировали, но не обнаружила там опасных предметов и веществ.

Об этом сообщает полиция Киева.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Полиция разыскивает злоумышленников, совершивших правонарушения. Им грозит до шести лет заключения.

Как известно, 17 ноября в Нацполицию Киева поступило анонимное сообщение о минировании 12 объектов, среди которых станции метро, ​​вокзал, ТРЦ, телеканал и другие многолюдные места.

Позже было сообщено, что станцию "Лыбидская" проверили и взрывоопасных предметов не обнаружили. Сейчас станция работает в обычном режиме.

10 ноября десять аэропортов Украины получили сообщение о минировании.

Позже в Нацполиции установили, что эти сообщения были из соседнего государства.

Темы: Киев полиция
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