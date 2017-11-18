В Петербурге пройдут пикеты в поддержку крымских татар

Общественные активисты Петербурга 18 ноября проведут ежемесячную серию пикетов в поддержку крымских татар.

Об этом на странице сообщества "Стратегия-18. Петербург в поддержку крымских татар" в Facebook написала активистка Яна Турбова.

"Приглашаем принять участие в пикетах "Стратегии-18" в поддержку крымских татар. Суббота, 18 Ноября 2017, начало в 15:00, Санкт-Петербург, Невский проспект. Место сбора участников - на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы. начало сбора в 14:45 ", - сообщила Турбова.

"Задачей бессрочной акции является привлечение внимания широкой общественности к разворачиванию российским режимом террора против целого народа - крымских татар", - говорится в заявлении.

"В ночь на 16 ноября был обстрелян дом Джафера Маметова, правозащитнику Заира Смедля продолжают поступать угрозы, в тот же день прошли обыски у нескольких человек, в том числе у учительницы крымскотатарского языка в селе Эсен-Эки (ныне -Пушкино) Ичкинського (ныне - Советского) района Мустафаевой Ленары ", - напоминают организаторы акции.

Как известно, 11 октября в Бахчисарае прошли обыски у ряда крымских татар. По результатам обысков задержали 6 человек, кроме того, задержали не менее 9 активистов, которые пришли поддержать соотечественников во время обысков.