Трамп начал платить адвокатам по "российскому делу" из собственного кармана

1056 просмотров
Суббота, 18 ноября 2017, 11:17

Президент США Дональд Трамп начал самостоятельно оплачивать работу адвокатов, которых он нанял из-за расследования связей его избирательной кампании с РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее для оплаты работы адвокатов использовали пожертвования, полученные Трампом на следующую избирательную кампанию, и средства из бюджета Республиканской партии.

Национальный комитет Республиканской партии подтвердил, что больше не проводит таких выплат.

В августе агентство Reuters сообщило, что за месяц адвокатам Дональда Трампа было выплачено более 230 000 долларов.

Агентство уточняет, что несколько адвокатов представляют интересы Трампа в расследовании спецпрокурора США по вероятному российскому вмешательству в выборы, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. 

Европейская правда

Темы: Трамп Росcия виборы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Мюллер выдал более десятка повесток членам кампании Трампа 17 ноября 2017, 07:16
Белый дом: Трамп не хочет спорить с Путиным 17 ноября 2017, 05:03
Кушнер не передал Сенату запрошенную информацию о связях с РФ 17 ноября 2017, 04:10
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Разоблачительница НАПК будет судиться с Луценко и САП
РФ опять заблокировала расследование в ООН применения химоружия в Сирии
Хакеры похитили персональные данные участников АТО - Киберполиция
ООН утвердила рекомендации Украине относительно ситуации с правами человека
Все новости
эксперты

Как запомнить то, что мы читаем и смотрим

Фото

18 псов, которые развенчивают миф о "собачьей жизни"

Книги

Катерина Калитко – лауреат премии Конрада