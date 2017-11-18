АТО: Боевики используют танковое вооружение

В субботу боевики нарушили перемирие 10 раз, применяя стрелковое оружие, минометы и танковое вооружение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО состоянию на вечер 18 ноября.

В частности, на луганском направлении огонь велся из 120-мм минометов близ Троицкого, из вооружения БМП обстреливали силы АТО возле Луганского и Зайцевого, из гранатомета - возле Желтого.

На донецком направлении вблизи Водяного боевики неоднократно вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 120-мм и танкового вооружения.

Также обстрел из 120-мм миномета зафиксирован возле Опытного.

"В течение ближайших суток не исключено увеличение количества провокаций с вооружения, запрещенного "Минском" - это связано это с завтрашним днем ​​российских ракетных войск и артиллерии", - отметили в штабе.

Украинская правда