В Петербурге прошли пикеты в поддержку крымских татар

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Воскресенье, 19 ноября 2017, 13:05

В Санкт-Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку крымских татар в рамках "Стратегии -18".

Участники пикетов вышли на акцию с национальным флагом крымских татар и плакатами, на которых были призывы к прекращению репрессий в отношении крымских татар, отмена запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, пишет "Радио Свобода".

На одном из плакатов было написано "Через страдания крымских татар и украинцев бывший курорт Крым превращается в военную базу".

Некоторые активисты также призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных Кремля, и призвали к бойкоту ЧМ по футболу, который Россия планирует принять летом 2018 года.

К одному из активистов подходили несколько человек, которые требовали прекратить акцию. В конфликт вмешалась полиция, которая решила не препятствовать проведению пикета.

Темы: Росcия Крым крымские татары
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