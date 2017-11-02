Украина завоюет одну "бронзу" на Зимних Играх-2018 - прогноз от Gracenote
Американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует, что на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане украинская сборная завоюет одну бронзовую награду.
Об этом сообщает Укринформ.
Нашей команде в виртуальном медальном зачете прогнозируют 30 место с одной "бронзой" - в женской эстафете по биатлону.
Также сообщается, что фаворитами Олимпиады считаются Германия (ей прогнозируют 35 медалей), Норвегия (32 награды) и США (29 медалей).
Как известно, ХХIII Зимние Игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 в корейском Пхенчхане.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.