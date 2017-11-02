Сутки в АТО: 13 обстрелов, один воин ВСУ погиб

За прошедшие сутки, 1 ноября, незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие - один воин ВСУ погиб, еще двое - травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Прошлиые сутки на Донбассе завершилась без существенных изменений в обстановке. Российско-оккупационные группировки продолжали обстреливать позиции сил АТО, одиночно применяя запрещенное вооружение. В то же время, стоит отметить, что во второй половине суток несколько увеличилась активность противника на Луганском направлении", - говорится в заявлении .

Вечером боевики 4 раза били по нашим позициям возле Крымского, используя весь спектр пехотного вооружения и минометы калибра 82 миллиметра. Бойцы АТО симметрично отвечали врагу. В результате противостояния, около 23 часа получил боевую травму один украинский защитник.

Кроме того, после 18 часов оккупанты выпустили 8 мин калибра 120 миллиметров на подступах к Троицкого.

На Приморском направлении вечером наемники почти час вели огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии у Старогранивки.

Также, по уточненным данным, вчера днем ​​во время выполнения специальных задач в районе Марьинки, после подрыва на взрывном устройстве погиб один военнослужащий Национальной гвардии Украины. Еще один получил тяжелые ранения.

На Донецком направлении "горячей точкой" остается Авдеевский промзона. Здесь вечером противник несколько часов бил из разных видов гранатометов по нашим позициям. Под огонь из этого же оружия, в конце суток попали защитники Луганского и Майорска.