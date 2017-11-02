Спасатели рассказали, как боролись с крупным пожаром в Одессе

590 просмотров
Четверг, 2 ноября 2017, 13:08

Подразделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в ночь на четверг погасило масштабный пожар в санатории "Красные зори" в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Одесской области.

По словам спасателей, 1 ноября в 21:42 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в санатории "Красные зори" в Одессе по ул. Бернардарцци.

"По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 21:57 было установлено, что горит двухэтажный деревянный недействующий корпус санатория на общей площади 500 кв. м", - говорится в сообщении.

В 22:53 пожар был локализован, а в 00:56 - ликвидирован.

К тушению пожара привлекалось 6 единиц техники и 32 пожарника.

По данным службы, погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Причина пожара устанавливается.

 
 
 

Как сообщалось, в Одессе около 22:00 среды, 1 ноября, загорелся двухэтажный корпус санатория "Красные зори".

По данным местных СМИ, корпус сгорел полностью - перекрытие и крыша упали.

Украинская правда

Темы: Одесса чрезвычайное происшествие ГСЧС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Одесском санатории вспыхнул масштабный пожар 2 ноября 2017, 03:09
Высший админсуд признал законным прекращение украинского гражданства Боровика 31 октября 2017, 19:30
В сумке самолета который экстренно сел в Одессе, не нашли подозрительных предметов 31 октября 2017, 19:00
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Люди, которые надевают форму СС "Галичина", в Польшу не въедут – глава МИД
Мобилизацию под Раду на следующую неделю не объявляем - Соболев
В Херсонской области начали испытывать управляемые ракеты
Суд разрешил не рассекречивать решение о спецконфискации
Все новости
бренд

“Киевская перепичка” без сексизма

сила духа

Самые крутые в мире костюмы на Хэллоуин

экология

О страхах, что "прячутся" в темных водах Черного моря