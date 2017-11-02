Экс-директор ЦРУ: США должны были "разбить Путину нос"

Соединенные Штаты Америки должны были дать военный ответ на агрессию России против Украины.



Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ, занимавший должность с 2013-го по 2017-й годы Джон Бреннан в интервью PBS FrontLine.



Интервью было записано в июле, но его видео – обнародовано в октябре, отмечает "Голос Америки".



"Я считаю, что Путин очень умный индивид и он действительно оценивает своих врагов и оппонентов. Когда они вошли в Украину, по моему мнению, он считал, что если действовать решительно и использовать значительную силу, это не вызовет военного ответа со стороны Запада", – говорит Бреннан.



По его мнению, Путин рассчитывал, что в конце последнего срока администрации Обамы, реакцию Вашингтона можно было предвидеть.



"По моему мнению, он (Путин) видел, что Обама не желает военного конфликта, а следовательно, использует другие инструменты, имеющиеся в США – например, санкции", – рассказал экс-директор ЦРУ.

При этом Бреннан подчеркнул, что лично он был убежден, что Путину надо было "разбить нос" в Украине.

"Но я считаю, что решение Путина пойти против Украины, его решение начать военную кампанию в Сирии, основывались на мнении, что симметричного военного ответа не последует. Я думал, в определенных случаях, что мы должны были сделать нашу реакцию менее предсказуемой для Путина. Мне казалось, что мы могли прибегнуть к действиям, которые не привели к опосредованной войне с Россией", – говорит Бреннан.

"Помню, когда учился в школе, хулиганы пытались запугивать и они продолжали давить, пока им немного не разобьешь нос. Я считал, что Путину реально надо было немножко пустить кровь из носа", – считает экс-глава ЦРУ.

По его мнению, это заставило бы Путина отступить:

"Так как и большинство хулиганов, он знает, что не может противостоять другим. Все это показуха. Его желание использовать тактику запугивания, я думаю, он бы затормозило, или же он вообще бы отказался от этого, если бы получил отпор", – подчеркнул Бреннан.