Экс-директор ЦРУ: США должны были "разбить Путину нос"

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Четверг, 2 ноября 2017, 17:45

Соединенные Штаты Америки должны были дать военный ответ на агрессию России против Украины.

Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ, занимавший должность с 2013-го по 2017-й годы Джон Бреннан в интервью PBS FrontLine.

Интервью было записано в июле, но его видео – обнародовано в октябре, отмечает "Голос Америки".

"Я считаю, что Путин очень умный индивид и он действительно оценивает своих врагов и оппонентов. Когда они вошли в Украину, по моему мнению, он считал, что если действовать решительно и использовать значительную силу, это не вызовет военного ответа со стороны Запада", – говорит Бреннан.

По его мнению, Путин рассчитывал, что в конце последнего срока администрации Обамы, реакцию Вашингтона можно было предвидеть.

"По моему мнению, он (Путин) видел, что Обама не желает военного конфликта, а следовательно, использует другие инструменты, имеющиеся в США – например, санкции", – рассказал экс-директор ЦРУ.

При этом Бреннан подчеркнул, что лично он был убежден, что Путину надо было "разбить нос" в Украине.

"Но я считаю, что решение Путина пойти против Украины, его решение начать военную кампанию в Сирии, основывались на мнении, что симметричного военного ответа не последует. Я думал, в определенных случаях, что мы должны были сделать нашу реакцию менее предсказуемой для Путина. Мне казалось, что мы могли прибегнуть к действиям, которые не привели к опосредованной войне с Россией", – говорит Бреннан.

"Помню, когда учился в школе, хулиганы пытались запугивать и они продолжали давить, пока им немного не разобьешь нос. Я считал, что Путину реально надо было немножко пустить кровь из носа", – считает экс-глава ЦРУ.

По его мнению, это заставило бы Путина отступить:

"Так как и большинство хулиганов, он знает, что не может противостоять другим. Все это показуха. Его желание использовать тактику запугивания, я думаю, он бы затормозило, или же он вообще бы отказался от этого, если бы получил отпор", – подчеркнул Бреннан.

Темы: США Росcия Украина
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