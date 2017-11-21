Госдеп о Голодоморе: Мы осуждаем попытки отрицать этот факт

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Вторник, 21 ноября 2017, 06:30

Госдепартамент США выступил с заявлением в связи с 84-ой годовщиной организованного руководством СССР геноцида украинского народа в 1932-1933 годах.

Заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

"В этом месяце мы вспоминаем и чтим память миллионов украинцев, умерших от голода в начале 1930-х годов вследствие жестокой политики СССР времен Сталина", - говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

В Госдепе отметили, что в конечном итоге, советскому режиму так и не удалось уничтожить идентичность и независимость украинского народа.

В заявлении также осуждаются попытки отрицать Голодомор как исторический факт.

"Мы осуждаем любые попытки отрицать его как исторический факт. Также мы подтверждаем нашу приверженность безопасной и процветающей Украине, свободной от внешней агрессии и оккупации, и способной самостоятельно выбирать свое будущее", - сказано в заявлении.

Темы: голодомор США
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