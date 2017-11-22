Маккейн раскритиковал Трампа за телефонный разговор с Путиным

Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом он написал в Twitter.

"Это еще раз демонстрирует ошибочность веры президента, что в США есть общие интересы с Россией. Также это доказывает, что нам необходима стратегия по Сирии", - подчеркнул Маккейн.

This demonstrates yet again @POTUS mistakenly believes the US & #Russia share interests - and it's further evidence we desperately need a strategy for #Syria https://t.co/6OeDn2TNFu — John McCain (@SenJohnMcCain) November 21, 2017

Как известно, во вторник президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Президенты обсудили Украину, Сирию, Иран, КНДР и Афганистан.

Телефонный разговор состоялся на следующий день после встречи Путина с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи.