Маккейн раскритиковал Трампа за телефонный разговор с Путиным

Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом он написал в Twitter.

"Это еще раз демонстрирует ошибочность веры президента, что в США есть общие интересы с Россией. Также это доказывает, что нам необходима стратегия по Сирии", - подчеркнул Маккейн.

This demonstrates yet again @POTUS mistakenly believes the US & #Russia share interests - and it's further evidence we desperately need a strategy for #Syria https://t.co/6OeDn2TNFu